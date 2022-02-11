Москва, 11 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ оплачивать покупки безналичным способом стало намного выгоднее, чем наличным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные, согласно которым почти 70% жителей РФ оплачивают покупки с помощью смартфона, 25% используют пластиковые карты и лишь 4% — наличные.

Смартфон

«Доля платежей, которые проводятся путем безналичного расчета, растет, — сказал Головченко. — Это, во-первых, удобно, во-вторых, на сегодняшний момент практически у всех банков есть кэшбэк, а потому это еще и отчасти выгодно. Поэтому безнал будет только расти. И наш Центробанк очень стимулирует безнал. Одна система кэшбэка с картой «Мир» и «быстрые платежи» чего стоят. Сегодня платить безналом гораздо выгоднее, чем налом».

Что касается оплаты смартфоном, то, как полагает Головченко, количество людей, которые пользуются этой функцией, также будет расти.

«В первую очередь за счёт молодых потребителей. Они используют смартфон для почти всех зон жизни. Но, конечно, платежи смартфоном менее безопасны, чем картой», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в будущем в России продолжит расти спрос на кредитные карты.