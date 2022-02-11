Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировано 227 пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в ковидных стационарах республики к 11 февраля лечатся 1982 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Состояние 931 больного осложнено внебольничной пневмонией. 149 пациентов находятся в реанимации, 64 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё более 26 тыс. носителей коронавируса.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2434 койки: заняты — 1982, свободны — 452 койки. Занятость коечного фонда составляет 81,4%», — отметили в оперштабе.

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