Грозный, , 10:00 — REGNUM В Чечне в рамках Года промышленности, объявленного главой республики Рамзаном Кадыровым в 2022 году, будет разработана дорожная карта по развитию отрасли. Её созданием займутся региональное министерство промышленности и энергетики совместно с федеральным Минпромом.

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«Федеральное и региональное министерства промышленности совместно разработают дорожную карту развития промышленности. Туда войдет создание промышленной инфраструктуры — индустриальных парков и технопарков», — цитирует ТАСС главу минпромэнерго Чечни Адама Хакимова.

Как отметил министр, власти Чечни намерены создавать технопарки на базе уже существующих предприятий. Привлечению инвесторов также послужит созданный в 2021 году Фонд развития промышленности. Его задачей станет предоставление льготных кредитов и субсидий промышленным предприятиям.

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