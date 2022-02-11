Москва, , 09:59 — REGNUM В 2022 году реальные располагаемые доходы населения, возможно, будут расти еще медленнее, нежели в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что реальные располагаемые доходы жителей РФ за 2021 год выросли чуть больше чем на 3%.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реальные располагаемые доходы будут расти и в 2022 году, возможно, ещё более медленными темпами, — сказал Ковригин. — Российская экономика в 2021 году довольно быстро восстанавливалась после жёстких коронавирусных ограничений и приспосабливалась к жизни в условиях пандемии. Средний доход на душу населения, а вслед за этим показателем и реальный располагаемый доход в 2021 году из-за этого увеличивались».

Как подчеркнул Ковригин, главный риск падения реальных располагаемых доходов — инфляция.

«Власти признали то, что они не смогут достичь цели в 4% годовых по инфляции. И это при относительно высокой ключевой ставке!» — отметил экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как меняется финансовое поведение жителей РФ.

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