Луга , Ленинградская область, , 10:04 — REGNUM В Ленинградской области фигурантом уголовного дела о падении глыбы льда на детскую коляску с ребенком в Луге обвинили главного инженера управляющей компании ООО «Наш Дом». Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Глыба льда Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент произошел вечером 7 февраля у четырехэтажного дома 53 по Киевской улице. Молодая женщина полуторагодовалым ребенком в коляске проходила мимо дома, когда на них упала наледь. По словам женщины, она успела оттолкнуть дочку, и та не пострадала, весь удар приняла на себя коляска. Мать получила ушиб левого предплечья.

Как установило следствие, наледь на крыше дома образовалась в период с 17 декабря по 7 февраля. Несмотря на то, что жители дома неоднократно просили почитать крышу от снега и льда, управляющая компания необходимые работы не выполняла, также не были установлены ограждения, предупреждающие об опасности.

«На основании совокупности собранных доказательств, следственным органом предъявлено обвинение главному инженеру ООО «Наш Дом». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в адрес главы администрации муниципального образования города Луга внесено представление.

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