Париж, 11 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В ближайшие десятилетия, чтобы заменить ископаемое топливо, Франция должна быть в состоянии производить на 60% больше электроэнергии, чем сегодня. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Iuc-europe.dk Эммануэль Макрон

Глава государства объявил о запуске программы новых ядерных реакторов. В ближайшие недели будут начаты подготовительные работы, направленные, в частности, на определение местоположения реакторов. Строительство первого реактора планируется начать в 2028 году.

Второе решение Эммануэля Макрона — продлить срок службы находящихся в эксплуатации реакторов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции выступил в городе Бельфор с грандиозным планом перезапуска французской атомной энергетики.

Подробнее в материале:Макрон объявит о строительстве атомных реакторов во Франции