Севастополь, , 09:59 — REGNUM В Севастополе госпитализированы 74 пациента с заражением коронавирусом, сообщили 11 февраля в пресс-службе правительства города. Накануне, 10 февраля, сообщалось о 82 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также за сутки выписаны 78 пациентов. На данный момент в больницах находятся 768 человек, из них 603 — с подтвержденным COVID-19. Всего в больницах региона развернуто 889 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В общей сложности в регионе за сутки выявили 580 новых заразившихся коронавирусом, это на 103 случая меньше, чем накануне. Скончались ещё семь ковид-пациентов.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 63 251 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа заразившихся 52 844 человека, скончались 2014 пациентов.