Москва, , 09:58 — REGNUM Если Федеральная резервная система США, а вслед за ней и Европейский центральный банк начнут повышать ставки, то это повысит интерес к инвестированию в этих валютах, что приведет к оттоку инвесторов из валют развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой о том, что резкие изменения мировой ДКП могут сказаться на положении рубля.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Денежно-кредитная система РФ интегрирована в мировую и испытывает на себе влияние политики других стран. Наиболее сильным является влияние ЕЦБ и ФРС США как регуляторов мировых денег, — сказал Ковригин. — Повышение ключевой ставки этими регуляторами закономерно повысит интерес к инвестированию в этих валютах, что будет способствовать оттоку инвесторов из валют развивающихся стран. Однако не стоит так уж переоценивать зависимость рубля от денежно-кредитной политики других стран».

Во-первых, как подчеркнул Ковригин, политика ФРС США и ЕЦБ весьма предсказуема.

«Их ключевые ставки отличаются весьма высокой степенью стабильности даже в годы ускорения инфляции, — пояснил экономист. — В отличие, кстати, от российского ЦБ. Во-вторых, рубль не является таким уже серьёзным конкурентом валютам, выполняющим функции мировых денег. Интерес инвесторов к рублю всё равно будет, ибо его больше рассматривают как валюту динамично развивающейся страны с немалым дисконтом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение ставки ФРС США приведёт к росту привлекательности доллара как инструмента сбережений.