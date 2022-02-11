Москва, , 09:58 — REGNUM Биткоин (BTC) завершает уходящую неделю в плюсе. Итого с начала февраля главная криптовалюта прибавила в стоимости более 15%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«Впрочем, не стоит испытывать чрезмерного оптимизма, так как на рынке присутствует большое количество драйверов, способных негативно сказаться на стоимости криптовалюты.

В ходе текущего движения BTC вполне может подорожать до $46 тысяч, однако после этого потенциал роста выглядит ограниченным.

Совершенно очевидно, что биткоин не является защитным активом, так как он коррелирует с фондовыми активами, а вовсе не с золотом. Об этом, кстати говоря, в недавнем отчете заявили и аналитики Bank of America.

На криптовалюту влияют те же самые события, что и, например, на акции технологических компаний, на которые крайне негативный эффект оказывает ожидания по ужесточению монетарной политики ФРС.

Согласно свежим данным, потребительские цены в январе выросли на 7,5% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали 7,3%. Уже в скором времени должна произойти переоценка рыночных активов с учетом новых вводных.

Стоит напомнить, что именно инфляция является ключевым показателем для ФРС при принятии решения по монетарной политике, и чем она выше, чем резче могут оказаться меры по ужесточению ДКП.

В целом, заработать доходность в 5% и выше на прошедшей неделе можно было купив монеты почти любого проекта из топа Coinmarketcap.

Активнее всего на фоне динамики BTC, росли хайповые в прошлом, но стремительно подешевевшие с осени протоколы, вроде Moonriver, Mobox, dXdY, которые выросли на 40% за последние семь дней», — пояснил эксперт.

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