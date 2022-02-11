Бухарест, , 09:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии вызвало Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Валерия Кузьмина для дачи разъяснений по его заявлению относительно румынской базы ПРО в Девеселу (регион Валахия). Об этом 11 февраля сообщило Румынское телевидение.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, ранее В. Кузьмин предположил, что на базе «Девеселу» силы НАТО могут разместить стратегические вооружения, включая системы «Томагавк».

»Необходимы письменные гарантии того, что Соединенные Штаты не станут размещать на этой базе свои ракеты», — резюмировал российский дипломат.

Как утверждают в румынском внешнеполитическом ведомстве, представители российского дипломатического корпуса «не вправе выражать мнение о сотрудничестве Бухареста с НАТО в целом и США в частности».

Напомним, ранее Румыния дала согласие на увеличение присутствия войск США и Североатлантического альянса на своей территории. Как ожидается, в ближайшее время в регион прибудут до 2000 американских военных.