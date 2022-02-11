Москва, , 09:57 — REGNUM Одним из последствий пандемии коронавируса стал дефицит кадров, и ресторанный бизнес не стал здесь исключением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году ресторанный бизнес России нарастил обороты.

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«Рост оборотов в ресторанном бизнесе будет с высокой долей вероятности, если коронавирус не преподнесёт новых сюрпризов. Значительная часть придётся на доставку. Также возможно перераспределение между форматами, скорее всего, в сторону фаст-фуда, — сказал Прасолов. — Основной урок, который извлёк бизнес за время пандемии, наверное, в умении быстро и гибко перенастраивать работу, самый яркий пример тому — развитие доставки. Это направление не перестанет быть актуальным и после пандемии. Проблема дефицита кадров коснулась большинства отраслей экономики, и ресторанный бизнес — не исключение».

Как пояснил Прасолов, из малых городов персонал уходит в Москву, Сочи и другие стремительно растущие города.

«Нужно поднимать производительность, людей нет, и они дороги, так что будущее за автоматизацией. Велик риск увеличения стоимости персонала из-за его дефицита. Очень высокая продуктовая инфляция вынуждает повышать цены, — констатировал эксперт. — Говоря о своем регионе, отмечу: несмотря на то, что 80% предпринимателей Удмуртии отметили снижение покупательской способности, ресторанного бизнеса это в большинстве случаев не коснулось — рост выручки выше роста цен в сравнении 2021-го с 2020 годом и догнал 2019 год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ресторанный бизнес в России постепенно восстанавливается.

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