Новосибирск, 11 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Новосибирске 12 февраля состоится первый тестовый матч в преддверии чемпионата мира по волейболу. Об этом сообщило правительство Новосибирской области.

Zorro2212 Волейбол

По официальным данным, завтра, 12 февраля, новосибирский клуб «Локомотив» в рамках Лиги чемпионов CEV 2022 сыграет с «Заксой Кендзежин-Козле». Команды должны были встретиться ещё 26 января в Польше, но матч был отложен из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в составе польского коллектива.

Польская команда уже прилетела в Новосибирск. Матч состоится в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена».