Нью-Йорк, США, 11 февраля 2022, 10:00 — REGNUM Угрозы США выдворить российского посла Анатолия Антонова более чем абсурдны. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Mil.ru

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Он отметил, что видел публикации о возможном выдворении Антонова, и выразил надежду, что ситуация будет урегулирована.

«Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — сказал Полянский в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Антонов рассказал, что американские власти выставляют ряд условий, на которых он сможет продолжать работу в США. В их числе — выдача виз охранникам американского посла в России.

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