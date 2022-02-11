Ярославль, , 09:53 — REGNUM 10 новых троллейбусов приобретёт в лизинг АО «Яргорэлектротранс». Об этом сообщает мэрия Ярославля.

Троллейбусы City-yaroslavl.ru

10 февраля прошло заседание совета директоров предприятия, на котором было принято решение о приобретении новой техники в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в 2019 году между девелопером 3-RED, АО «Яргорэлектротранс» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

«Средства, которые предусмотрены по инвестиционному соглашению, а это более 70 миллионов, будут использованы для заключения лизингового договора по приобретению десяти новых низкопольных троллейбусов. Лизинговый договор будет рассчитан на пять лет. В ближайшее время руководство Яргорэлектротранса начнёт проводить конкурсные процедуры по определению поставщиков. После этого в течение 90 дней мы рассчитываем получить новый подвижной состав для парка троллейбусов. Его обновление на сегодняшний день остро необходимо, износ транспорта очень высокий. Ежемесячные платежи будут компенсироваться за счет средств амортизации и целевой субсидии. Первоначальный платёж будет проведён за счёт средств инвестиционного соглашения», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Как сообщили в мэрии, с 2019 года «Яргорэлектротранс» приобрёл семь новых троллейбусов и десять с пробегом.

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