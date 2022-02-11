Чебоксары, 11 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Чувашии уровень распространения новой коронавирусной инфекции и смертность от ковида ниже среднероссийского показателя, но при этом остаётся напряжённой ситуация с коечным фондом. В республике разворачиваются новые места в ковидных стационарах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 11 февраля вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Cap.ru В одной из больниц в Чувашии

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На очередном заседании оперативного штаба глава минздрава особое внимание уделил ситуации в ковидных стационарах. По его словам, в настоящее время развёрнуто 1876 мест для пациентов с коронавирусом в 14 медицинских организациях.

«Вызывает беспокойство наш коечный фонд и его ежедневное заполнение. На сегодняшний день у нас свободно коечного фонда 2,6%», — сказал Владимир Степанов.

Министр сообщил, что 11 февраля перепрофилировали 25 коек, 12 — 13 февраля планируется перевести под ковидный стационар ещё 320 мест в Новочебоксарской городской больнице:

«Потому что действительно ситуация напряжённая».