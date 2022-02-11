Кызыл, 11 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Туве на конец 2021 года средняя цена одного квадратного метра квартир на вторичном рынке составляла 95 967 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Gx.net.ua Хрущевка. Вторичный рынок жилья

Таким образом, за год цены на «вторичке» в Туве в среднем выросли на 40,3%. При этом быстрее всего дорожало недорогое квартиры.

«Стоимость квартир низкого качества выросла на 56,3%, улучшенного качества — на 40,8%, среднего качества — на 36,8%», — отметили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы вводы нового жилья в республике за год снизились на 2,2%. Всего было построено 108,5 тыс. кв. метров квартир.

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