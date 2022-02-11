Гонолулу, США, , 09:50 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док встретился 10 февраля в Гонолулу со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители трёх стран обсудили ситуацию в регионе после серии ракетных испытаний КНДР и способы возобновления переговоров с Пхеньяном.

«В настоящее время ситуация на Корейском полуострове очень серьезная. — сообщил спецпредставитель Южной Кореи перед началом переговоров. — Мы продолжим искать способы взаимодействия с КНДР».

Известно, что до начала трехсторонних переговоров Но Гю Док провел двусторонние встречи с японским и американским коллегами.