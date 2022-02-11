Гонолулу, США, 11 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док встретился 10 февраля в Гонолулу со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По их словам, представители трёх стран обсудили ситуацию в регионе после серии ракетных испытаний КНДР и способы возобновления переговоров с Пхеньяном.

«В настоящее время ситуация на Корейском полуострове очень серьезная. — сообщил спецпредставитель Южной Кореи перед началом переговоров. — Мы продолжим искать способы взаимодействия с КНДР».

Известно, что до начала трехсторонних переговоров Но Гю Док провел двусторонние встречи с японским и американским коллегами.