Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Норман Ридус, которого поклонники сериала «Ходячие мертвецы» знают по роли Дэрила Диксона, объединился с Jim Henson Company и авторами «Тёмного кристалла» для создания нового фэнтезийного сериала. Об этом 11 февраля сообщает журнал Variety.

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Проект будет представлять собой семейное приключенческое прайм-тайм шоу, в основу которого ляжет «совершенно новая вселенная существ». Над сериалом будут работать Венди и Брайан Фрауды, занимавшиеся реализацией таких проектов, как «Темный кристалл» (1982), «Лабиринт» (1986) и «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» (2019).

Отмечается, что проект находится в ранней стадии реализации и шоу пока не получило официального названия. Норман Ридус, который также является художником, заявил, что ему очень понравилась идея проекта. «Во вселенной нет никого, кто лучше подходил бы для этого, чем компания Henson», — отметил актёр.

Напомним, после финального сезона «Ходячих мертвецов» Норман Ридус вернётся к роли Дэрила Диксона в спин-оффе шоу, сюжет которого расскажет о приключениях его героя и Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд). Ожидается, что премьера сериала состоится в 2023 году.

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