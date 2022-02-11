Москва, 11 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. О трагедиисообщила писательница и кинодокументалистка Катерина Гордеева.

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«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — написала Гордеева на своей странице в Facebook.

Она выразила соболезнования близким Брик, в том числе дочери и мужу.

Евгения Брик родилась в Москве 3 сентября 1981 года. Получила известность по фильмам «Марш Турецкого», «Каменская», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914». Также работала радиоведущей.