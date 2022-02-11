Армавир, Краснодарский край, 11 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Бывший директор ООО «Армавирское вагоноремонтное депо» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия, сообщили 11 февраля в пресс-службе Следственного комитета РФ. Дело расследовалось Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Экс-руководитель предприятия обвиняется в том, что в период с сентября по декабрь 2020 года полностью не выплачивал зарплату 87 работникам на общую сумму более 4 млн 500 тыс. рублей, при том что деньги на счетах предприятия были.

На данный момент работникам предприятия выплачена половина от общей суммы задолженности, а также обеспечено наложение ареста на имущество предприятия с целью выплаты оставшейся части долга перед сотрудниками.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что ранее работники Армавирского машиностроительного завода обращались к президенту России Владимиру Путину с жалобой на невыплату зарплат.