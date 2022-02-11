Москва, 11 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Законопроект о муниципальной власти Госдума планирует обсудить во втором чтении 16 марта, свои поправки внес глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Так, несколько поправок касаются главы муниципального образования. Во избежание кризисных ситуаций, в случае, если кандидат на эту должность, избираемый представительным органом из своего состава, не набрал необходимое для избрания число голосов, глава субъекта в течение десяти дней назначает временного исполняющего полномочия из числа депутатов представительного органа муниципального образования. Работать врио будет до дня избрания главы муниципального образования и его вступления в должность.

Полномочия по назначению врио у главы региона будут и при досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования или временном отстранении его от должности.

Ряд поправок конкретизируют нормы о переходном периоде.

По словам Крашенинникова, переходный период предлагается установить до 1 марта 2028 года. В переходный период принимаются законы субъектов РФ, которыми должны быть урегулированы вопросы территориальной организации местного самоуправления на всей территории региона или на территории отдельного муниципального района. При этом в целях обеспечения единовременности применения норм, законом субъекта РФ может быть предусмотрено продление сроков полномочий глав муниципальных образований поселений или муниципального района, их представительных органов в пределах переходного периода и не более, чем на два года.

На основании предложений, поступивших от регионов, предлагается дополнить законопроект нормами, определяющими возможность объединения муниципальных округов. В настоящее время законопроект предусматривает возможность объединения городских округов либо городского и муниципального округа. Поправки позволят усовершенствовать процедуры преобразования муниципалитетов.

Кроме того, поправки дополняют отдельные права органов местного самоуправления. Например, в части оказания поддержки общественным объединениям инвалидов и организациям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов.

Еще часть предложенных поправок носят редакционный характер, речь идет о доработке предложенных ранее формулировок на основании поступивших отзывов, пояснил Крашенинников.

«Всего по состоянию на 11 февраля поступило 47 поправок. Напомню, что от регионов поступило 110 отзывов», — отметил глава комитета.

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Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».