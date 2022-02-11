Уфа, , 09:48 — REGNUM Многофункциональный комплекс могут построить на месте недостроенного торгового центра (ТЦ) в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поликлиника — долгострой Министерства обороны Александр Мариинский © ИА REGNUM

Сообщается, что на встрече с заместителем главы администрации Уфы Кириллом Чистяковым инвесторы представили проект многофункционального комплекса, который включает в себя социальные объекты, общественные пространства, а также жилую застройку.

«Здесь будут размещены жилые дома, государственная поликлиника, многоуровневый подземно-надземный паркинг, общественно-деловые и торговые зоны. При разработке концепции мы учитываем уже существующую застройку и объекты, которые будут построены к 450-летию города Уфы, например, Центр борьбы», — приводит пресс-служба слова представителя инвестора.

Отмечается, что в скором времени данный проект планируют представить на региональном Градостроительном совете. Если он будет поддержан, что весной 2022 года застройщик планирует приступить к демонтажу объекта незавершенного строительства.

«Наша задача заключается в том, чтобы вместо заброшенного каркаса, так и не ставшего торговым центром, построить современный, красивый и функциональный объект, который удовлетворит потребности наших горожан. Я думаю, что комплекс может стать украшением и данного района, и города в целом. Поэтому мы возлагаем на вас большие надежды. Будем стараться совместно реализовать его к юбилею нашего города», — приводит пресс-служба слова Чистякова.

Ранее этот в этом объекте планировалось разместить торговый центр с гипермаркетом, трехзальный кинотеатр, боулинг, но его возведение было прекращено из-за отсутствия финансирования. Организация, которая владела объектом, была признана банкротом.