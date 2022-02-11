Барнаул, 11 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где отсутствие автобусного сообщения между малыми селами и районными центрами становится серьезным препятствием на пути реализации государственных программ, не нашлось органа власти, ответственного за обеспечение транспортной доступности медицинских учреждений после проведения масштабной модернизации с созданием сети межрайонных центров. Об этом 11 февраля сказано в пресс-релизе алтайского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Светлана Шаповалова Алтайский край

Общественники выяснили, что в регионе, где расстояние между населенными пунктами может превышать несколько десятков километров, не предусмотрены средства на замену автотранспорта в медицинских организациях вплоть до 2025 года. При этом часть мероприятий по модернизации первичного звена в Алтайском крае теперь реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», но от этого ничего не меняется.

«Пожилым и малообеспеченным людям, не имеющим собственного автомобиля и возможности оплатить дорогостоящую поездку на такси из своего села до районной больницы или новой межрайонной поликлиники, современная медицинская помощь будет недоступна», — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

По его мнению, одним из способов повышения транспортной доступности может стать использование школьных автобусов для перевозки жителей малых сел. Общественники предлагают обратить внимание на опыт Калужской области. Там перевозками школьников с 2002 г. занимается государственное казенное учреждение «Школьный автобус» — одно из самых крупных транспортных предприятий региона. Это позволяет властям Калужской области оперативно реагировать на запросы населения.

Например, школьные автобусы там используются для доставки сельских жителей в ФАПы и ЦРБ. Поэтому Народный фронт предлагает властям Алтайского края пересмотреть подходы к организации пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае всё более усугубляется проблема транспортного сообщения между населенными пунктами. Осуществленная в конце 2021 г. закупка 193 автобусов для организации пассажирских перевозок в 55 муниципалитетах не помогла. В половине из них не нашлось перевозчиков, готовых работать на новом транспорте. Причины — низкая рентабельность маршрутов, дефицит водительских кадров, отсутствие субсидирования перевозок из краевой казны.

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