Махачкала, 11 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В одной из больниц Дагестана скончался во время лечения двухмесячный ребенок. Малыш был госпитализирован с повышенной температурой. Чтобы сбить её, медики сделали ему укол, после чего наступила смерть. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили 11 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«Двухмесячному ребенку, находящемуся на стационарном лечении, в связи с повышением температуры сделали укол. Через некоторое время после инъекции состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, а впоследствии наступила смерть малолетнего», — сообщили о подробностях дела в СК по Дагестану.

Инцидент случился 20 января 2022 года в больнице города Буйнакска. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза.

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