Луга , Ленинградская область, 11 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на детскую коляску, в которой находилась полуторагодовалая девочка. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Детская коляска после падения глыбы льда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент произошел вечером 7 февраля у четырехэтажного дома 53 по Киевской улице в городе Луга. 21-летняя женщина с полуторагодовалым ребенком в коляске проходила мимо здания, когда на них упала ледяная глыба. По словам пострадавшей, она успела оттолкнуть дочку, и та не пострадала, весь удар приняла на себя коляска.

После того как об инцидентные стало известно СМИ, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, что крыша дома не была очищена от снега и наледи. После чего был проведен обыск в офисе управляющей компании ООО «Наш Дом», изъята нормативно-техническая, кадровая и иная документация, связанная с организацией работ по очистке снега на обслуживаемом участке.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, 10 февраля председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных дать правовую оценку всем случаям падений льда и снега на людей с крыш, в том числе и этому случаю в Луге.