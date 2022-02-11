Новосибирск, 11 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022—2024 годах планируют приступить к внедрению модулей и подсистем интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Mintrans.nso.ru Новосибирская область готовится к внедрению интеллектуальной транспортной системы

В министерстве уточнили, что сейчас документы откорректированного локального проекта находятся на согласовании в федеральном учреждении «Дороги России». После чего Федеральное дорожное агентство примет итоговое решение о согласовании проекта.

Напомним, что в декабре 2021 года новосибирское правительство и Федеральное дорожное агентство заключили соглашение, в соответствии с которым региональному бюджету из федерального бюджета будут направлены средства на внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах с населением более 300 тысяч человек.