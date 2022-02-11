Омск, 11 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Суд в Омской области по апелляционному представлению прокуратуры отправил в колонию бывших сотрудников регионального ГУ МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

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Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении экс-сотрудников МЧС, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в 2012—2017 годах бухгалтер отделения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Омской области и бухгалтер материально-технического склада р. п. Кормиловка облглавка МЧС похитили бюджетные денежные средства на сумму 11,9 млн рублей.

В реестры денежного довольствия сотрудников вносились фиктивные сведения, что позволяло им получать двойную зарплату.

Кроме того, в 2017—2019 годах бухгалтер материально-технического склада аналогичным способом похитила бюджетные денежные средства на сумму 1,9 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил виновным условный срок с установлением испытательного срока. Прокуратура, не согласившись с приговором, обжаловала его в апелляционном порядке.

Суд второй инстанции согласился со стороной обвинения. Осуждённым было назначено четыре года и четыре с половиной года лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 5 млн рублей.

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