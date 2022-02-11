Чемальский район, Алтай, 11 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры в Республике Алтай выявили факты получения педагогическими работниками зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) Alexas Fotos Учитель

Нарушение по результатам проверки было зафиксировано в Аносинской средней школе им. Г.И. Гуркина Чемальского района. Общая сумма недоначисленной заработной платы работникам превысила 13 тыс. рублей.

В связи с этим прокурор района внёс представление в адрес директора школы. Как отмечается, по итогам его рассмотрения зарплата учителей была доведена до размера МРОТ, а виновного в нарушении привлеклик дисциплинарной ответственности.

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