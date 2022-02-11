Мельбурн, Австралия, 11 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон решил посетить встречу министров иностранных дел Индии, Японии и государственного секретаря США, на которой также присутствует глава внешнеполитического ведомства его страны. Напомним, что 11 февраля министр иностранных дел Индии Джайшанкар, министр иностранных дел Японии Йошимаса, госсекретарь США ЭнтониБлинкен и министр иностранных дел Австралии МэрисПейн собрались на встречу в Мельбурне (штат Виктория), чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

«Я считают обнадеживающим, что партнеры-единомышленники собрались сегодня в формате четверки», — объявил Моррисон в своей приветственной речи.

Моррисон также отметил, что Австралия в полной мере ощущает реальную поддержку, которой ей оказывают три страны.

Напомним, что в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии обсудят борьбу с терроризмом, защиту от киберугроз и справедливое распределение вакцин от COVID-19 в Индо-тихоокеанском регионе.