Чебоксары, 11 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Чувашии определены условия заключения концессионного соглашения в части проектирования и строительства ещё четырёх школ. Соответствующие распоряжения подписал глава Чуваши Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Cap.ru Новая школа в Чувашии

В рамках концессионного соглашения будут спроектированы и построены ещё четыре школы: в Чебоксарах — в микрорайонах «Акварель» (на 825 мест), «Радужный» (на 1100 мест) и «Солнечный» (на 1400 мест), а в Новочебоксарске — по улице Воинов интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района (на 1100 мест).

Грант на строительство школы в Юго-Западном районе определён в размере 689 711 603 рубля, соглашение устанавливает обязательства концедента по выплате концессионеру платы концедента в базовом (предельном) размере 2 009 178 336 рублей. В отношении школы в микрорайоне «Радужный» — соответственно 886 219 785 рублей (грант) и 2 609 098 972 рубля (обязательства концедента), по школе в микрорайоне «Солнечный» — 1 127 623 613 рубля (грант) и 2 431 540 421 рубль (обязательства концедента), в отношении новой школы в Новочебоксарске — 886 219 785 рублей (грант) и 2 546 006 557 рубля (обязательства концедента).

Концессионером выступает общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола».

Согласно документам, все объекты концессионного соглашения должен быть созданы не позднее 31 декабря 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, по концессии будет построена новая школа на 1,4 тыс. мест в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах. Это будет четырёхэтажное здание с двумя бассейнами.