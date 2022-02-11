Рязань, , 09:49 — REGNUM В Рязанском областном клиническом перинатальном центре сменился главный врач, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Перинатальный центр в Рязани Пресс-служба медучреждения

Новым руководителем назначен Александр Терещенко. Заслуженный работник здравоохранения РФ до назначения на должность работал главным врачом Женской консультации №1, ещё ранее главным врачом Центра охраны здоровья семьи и репродукции. Стаж работы Александра Терещенко — 27 лет, он врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории.

Бывший главный врач Перинатального центра Ирина Девятова сложила свои полномочия по собственному желанию.