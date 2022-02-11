Минск, 11 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Задымление произошло на станции метро «Октябрьская» в центре Минска. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

ИА REGNUM В минском метро

Отмечается, что, по данным белорусского ведомства, задымление произошло из-за тления в районе станции вентиляционной сбойки. При этом указывается, что в настоящее время оно уже ликвидировано и в результате произошедшего никто не пострадал.

«По оперативной информации происходило тление в районе вентиляционной сбойки. Пострадавших нет, тление ликвидировано подразделениями МЧС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля пассажиров одной из станций метро в Париже эвакуировали после обнаружения коробки с пробирками, на которых была надпись «вирус».