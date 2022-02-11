Бухарест, 11 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Более 900 сотрудников экстренных служб Румынии, включая полицейских, жандармов и пожарных, были обвинены в мошенничестве и присвоении государственных средств. Об этом 11 февраля сообщает Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, указанные стражи порядка в течение нескольких лет оформляли себе дорогостоящие путевки в элитные румынские дома отдыха, получая впоследствии деньги за якобы несостоявшиеся отпуска.

В каждом случае сумма соответствующих выплат составляла около 1500 леев ($345). Таким образом, за несколько лет сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации подобных схем, составила около $4 миллионов.

Ведется следствие. В случае полного доказательства злоупотребления служебным положением обвиняемым лицам грозят крупные штрафы.