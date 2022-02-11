Москва, 11 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Законопроект, усложняющий перепрофилирование детских лагерей, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Галиной Кареловой, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Для предотвращения перепрофилирования детских оздоровительных организаций всех форм собственности предлагается установить запрет на их перепрофилирование.

Поправки вносятся и в Земельный кодекс РФ, предлагается установить ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению.

По информации Министерства просвещения РФ более 400 лагерей в 68 регионах находятся в закрытом состоянии и не функционируют с 2015 года, так как не соответствуют современным требованиям. В период 2019—2021 годов закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря (разных форм собственности) в 20 регионах, что еще больше уменьшило оздоровительную базу для детей в стране. Только в течение 2021 года закрыто или перепрофилировано 34 стационарных организаций, приводят данные сенаторы.

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