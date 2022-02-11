Вашингтон, 11 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках, он стал самой популярной экспортной моделью на четырех континентах, опередив по продажам американский F-15. Об этом пишет американское издание Military Watch.

Су-30

Отмечается, что соответствующие положение дел обусловлено тем, что Су-30 получил одну из точнейших в мире систем наведения «воздух — земля» и противокорабельное вооружение.

Как пишут аналитики, F-15 Eagle сохранил сопоставимые с российским истребителем возможности в ряде областей, однако ему не хватает маневренности, системы инфракрасного поиска и отслеживания и вооружений, как у Су-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что российские войска начали получать модернизированные истребители Су-30СМ2 и вертолеты Ми-28НМ.

В госкорпорации отметили, что при повышении боевых возможностей истребители сохранили основные достоинства — сверхманевренность и большую дальность полёта. Также в войска переданы вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».