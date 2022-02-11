Пермь, 11 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. На должность и. о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю назначена Наталья Гурова. Об этом сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Первым рабочим днем в новой должности для Гуровой стало 7 февраля. Вакансия образовалась из-за отставки Чулпан Госсамовой.

Стоит отметить, служебный контракт был расторгнут по инициативе Госсамовой. С 4 февраля пост главы налоговой службы региона освободился.