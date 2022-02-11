Воронеж, 11 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Воронежской области индекс потребительских цен за январь 2022 года составил 100,9%, это на 0,2 процентного пункта выше, чем за такой же период 2021 года. Об этом 11 февраля сообщили в Воронежстате.

Пустой кошелек

На 1,4% выросли цены в январе по сравнению с декабрём 2021 года на продовольственные товары. Для сравнения — год назад рост составил 0,9%. Значительно выросли в цене говядина, мясные консервы, мороженая разделанная рыба, сыры, шоколад, черный перец, все виды овощей, яблоки, груши, бананы и виноград. В то же время, по данным статистики, чуть дешевле стали стоить свинина, куры, яйца, карамель, натуральный кофе, хлопья из злаков и апельсины.

На 0,9% за январь выросли цены на непродовольственные товары. В числе подорожавших товаров — жидкие чистящие и моющие средства, туалетное мыло, шампуни, зубные пасты, детские матрасы, сковороды с антипригарным покрытием и дрова. Выросли цены на ряд медикаментов, а вот медицинские маски немного подешевели.

Индекс цен и тарифов на услуги в январе 2022 года составил 100,3%, тогда как в январе 2021 года — 100,1%. Значительно выросла стоимость отдыха. Так, поездки в ОАЭ и Египет подорожали в 1,3−1,4 раза, подорожал и отдых в Турции.