Баку, 11 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Иран планирует увеличить объём товарооборота с Азербайджаном с $400 до $1 млрд. Об этом 10 февраля сообщил иранский посол в Баку Сейед Аббас Мусави во время пресс-конференции, посвящённой годовщине победы Исламской революции в Иране.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 30%. Экспорт продукции из Азербайджана в Иран увеличился на 11%», — отметил Мусави.

Он сообщил, что вскоре должно пройти заседание комиссии по сотрудничеству между странами. На ней будут обсуждать, как сделать так, чтобы товарооборот вырос до $1 млрд.

Стоит отметить, что во время обострения отношений между Азербайджаном и Ираном в октябре 2021 года Тегеран обвинял Баку в содействии интересам Израиля, а азербайджанская сторона обвиняла Иран в поставках грузов в Нагорный Карабах. Стороны начали проводить военные учения у границ. Потепление отношений Баку и Тегерана началось также внезапно, как и обострение, теперь они стремительно развивают отношения.