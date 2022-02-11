Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Спрос на аренду жилья в Санкт-Петербург выброс на 47% за 2021 год, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито. Недвижимость».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По сравнению с другими городами России, в Петербурге в прошлом году охотнее интересовались арендой квартир и комнат. Исходя из этого город занял лидирующую позицию среди других регионов.

Помимо спроса, в Петербурге увеличились и цены на аренду жилья: средняя стоимость повысилась за год на 14% и теперь в среднем составляет 25 тыс. за объект.

Аналитики сервиса зафиксировали подъем рынка аренды в третьем квартале 2021 года. Именно тогда, когда в Петербург на учебу приезжают выпускники из других регионов. Также причинами увеличения стоимости арендной платы аналитики считают изменение условий получения льготной ипотеки и повышение ставки Центробанка.

Наиболее популярными до сих пор остаются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Аналитики прогнозируют продолжение увеличения спроса на аренду жилья.