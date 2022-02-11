Остин, США, 11 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Уже в течение нынешнего года может быть отправлен в орбитальный полет прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX. Об этом 10 февраля заявил на пресс-конференции, которая была посвящена прогрессу в разработке прототипа космического корабля, основатель и глава указанной компании Илон Маск.

Twitter@SpaceX SpaceX Starship

«Я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году», — сказал он.

При этом в ноябре минувшего года основатель SpaceX заявлял, что рассчитывает на то, что орбитальные испытания Starship начнутся в феврале нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск заявил, что через два или три года доставка 150 тонн грузов на низкую околоземную орбиту, после введения в строй и начала полноценного использования космического корабля Starship компании из США SpaceX, станет дешевле $10 млн.