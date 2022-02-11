Пошехонье, Ярославская область, 11 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Пошехонье Ярославской области будет построена новая баня. Об этом в ходе рабочей поездки в город заявил врио губернатора Михаил Евраев. Глава области осмотрел площадку для строительства.

Yarregion.ru Михаил Евраев в Пошехонье

«О новой бане жители писали неоднократно в соцсетях, рассказывали во время личных приемов. Мы выделим 35 миллионов рублей на строительство полноценной бани в Пошехонье. Место под баню хорошее, мы хотим, чтобы это было красивое и функциональное сооружение», — сообщил Михаил Евраев.

Новая двухэтажная баня будет построена на улице Любимской. Сейчас ведётся подготовка технического задания на проектирование. После этого будет разработана проектно-сметная документация, проведена госэкспертиза и начнется строительство объекта.

На территории городского поселения находится 174 многоквартирных дома, из них 79 домов не имеют центрального водоснабжения. Старая баня, 1975 года постройки, прекратила работу в 2020 году.

Также Михаил Евраев посетил станцию водоподготовки в Пошехонье, построенную в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Общая сумма инвестиций составила 75,7 млн рублей. В настоящее время ведется работа по передаче объекта в ведение «Северного водоканала». Глава региона поручил ускорить ввод станции в эксплуатацию.

«Людей интересует, когда будет изменена ситуация с водой. Через месяц после передачи объект должен начать работу по очистке воды», — сказал Михаил Евраев.

Евраев посетил и Пошехонскую районную больницу. Врио губернатора обсудил с её руководством вопросы кадрового обеспечения и технического оснащения.

В 2022 году учреждению будет выделено 1,5 млн рублей на закупку медицинского оборудования. Также будут приобретены два автомобиля для доставки врачей к пациентам на дом и лекарств жителям отдаленных территорий. Всего до конца 2025 года для учреждения будет приобретено более 100 единиц медицинского оборудования.