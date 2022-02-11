В Пошехонье Ярославской области построят новую баню
Пошехонье, Ярославская область, 11 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Пошехонье Ярославской области будет построена новая баня. Об этом в ходе рабочей поездки в город заявил врио губернатора Михаил Евраев. Глава области осмотрел площадку для строительства.
Новая двухэтажная баня будет построена на улице Любимской. Сейчас ведётся подготовка технического задания на проектирование. После этого будет разработана проектно-сметная документация, проведена госэкспертиза и начнется строительство объекта.
На территории городского поселения находится 174 многоквартирных дома, из них 79 домов не имеют центрального водоснабжения. Старая баня, 1975 года постройки, прекратила работу в 2020 году.
Также Михаил Евраев посетил станцию водоподготовки в Пошехонье, построенную в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Общая сумма инвестиций составила 75,7 млн рублей. В настоящее время ведется работа по передаче объекта в ведение «Северного водоканала». Глава региона поручил ускорить ввод станции в эксплуатацию.
Евраев посетил и Пошехонскую районную больницу. Врио губернатора обсудил с её руководством вопросы кадрового обеспечения и технического оснащения.
В 2022 году учреждению будет выделено 1,5 млн рублей на закупку медицинского оборудования. Также будут приобретены два автомобиля для доставки врачей к пациентам на дом и лекарств жителям отдаленных территорий. Всего до конца 2025 года для учреждения будет приобретено более 100 единиц медицинского оборудования.