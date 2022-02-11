Москва, 11 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В рамках реализации мер поддержки дополнительные расходы в 2022 — 2024 годах составят 154,3 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 63,4 млрд рублей, в 2023 году — 42,5 млрд рублей и в 2024 году — 48,4 млрд рублей, следует из сопроводительных материалов.

21 января президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6%. Изначально пенсии военных должны были проиндексировать на 4% с 1 октября 2022 года — на уровень ниже фактической инфляции.

Закон коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

Ранее в ноябре 2021 года Госдума приняла закон о заморозке индексации пенсий военным и сотрудникам правоохранительных органов до 1 января 2023 года. Правительство РФ обосновало решение отсутствием средств в федеральном бюджете на индексацию выплат.

В то же время комитет Госдумы по обороне отмечает, что с учетом установления размера денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии («понижающего коэффициента»), — 74,0% и повышения денежного довольствия военнослужащих на 4%, «реальный» размер «военной» пенсии увеличится с 1 октября 2022 года на 4,4%.