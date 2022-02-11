Улан-Удэ, 11 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Бурятии в январе 2022 года индекс пИА REGNUMотребительских цен по отношению к декабрю 2021 года составил 101,5%. Наиболее сильно подорожали продовольственные товары — на 2,1%, сообщили корреспонденту в пресс-службе Бурятстата.

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Этому способствовал стремительный рост цен на овощи. Так, капуста в магазинах республики за месяц подорожала на 24,5%, помидоры — на 20%, огурцы — на 7,9%. Крупы овсяная и перловая выросли в цене на 10,3%, вермишель — на 7,6%.

«За счёт повышения цен на филе рыбное на 12,2%, рыбу мороженую неразделанную — на 9,7%, сельдь соленую — на 6,7%, креветки мороженые неразделанные — на 4,9%, рыба и морепродукты в среднем подорожали на 5,0%», — добавили в службе статистики.

Снизились цены лишь на замороженные ягоды (-5,7%), куриные яйца (-5,6%), колбасу (-2,4%) и так далее.