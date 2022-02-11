Тюмень, 11 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Тюменской области суд обязал ООО «Нерудстрой» провести лесовосстановление на площади 132,2 га и возместить причинённый вред фауне региона на сумму свыше 2,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Rosleshoz.gov.ru Вырубка леса

В ходе прокурорской проверки установлено, что ООО «Нерудстрой» был передан в аренду лесной участок в Упоровском лесничестве. На участке предприятию было дозволено проводить работы по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых и заготавливать древесину. Согласно договору аренды, ООО «Нерудстрой» должно было проводить мероприятия по воспроизводству лесов. Однако после сплошной рубки в 2020 году на площади 132,2 га, предприятие лесовосстановление не произвело. Кроме того, в результате заготовки древесины и её вывоза была уничтожена среда обитания диких животных, что повлекло ущерб природе, по оценке Госохотдепартамента, на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Прокуратура обратилась с иском в суд, который был удовлетворён. Решение суда в законную силу не вступило.