Владивосток, 11 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Ночью 11 февраля во Владивостоке произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Ночное ДТП во Владивостоке

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Полиция установила, что Toyota Camry под управлением 29-летнего мужчины двигалась со стороны улицы Некрасовской в направлении улицы Русской. Камеры фото-видеофиксации показали, что автомобиль ехал со скоростью более 130 км/ч.

В какой-то момент водитель потерял управление, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В результате удара произошла серьезная деформация кузова — мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Кроме погибшего водителя в салоне находилась 20-летняя девушка, её доставили в больницу с множественными травмами.

ДТП прошло на участке со скользким покрытием.

Установлено, что ранее погибшего привлекали к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области осудили жительницу Сухого Лога, которая устроила смертельное ДТП.