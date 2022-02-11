Москва, 11 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило российскому Министерству транспорта зафиксировать общие габариты ручной клади для провоза в самолётах. В настоящее время минимальный размер такого багажа варьируется, пишет 11 февраля газета «Известия», ссылаясь на письмо организации от 9 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

В организации изучили, какие требования к ручной клади установлены у 26 крупнейших перевозчиков. В 15 случаях габариты составляют 115 см и более, в 11 случаях — 90 или 95 см.

«Объединение предложило законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 см, за исключением тех типов самолетов, где данное требование объективно невыполнимо», — говорится в публикации.

По словам руководителя организации Ильи Зотова, федеральные авиационные правила разрешают пассажиру бесплатно провозить не менее 5 кг ручной клади, поэтому справедливо ввести и требование по габаритам. Это положительно скажется на качестве услуг.

Опрошенные изданием перевозчики не готовы к введению общего габарита. В авиакомпании «Победа» сослались на рекомендации Boeing, а в «Аэрофлоте» — на бизнес-модель.

Как сообщало ИА REGNUM, действующие правила провоза ручной клади в самолетах вступили в силу в ноябре 2017 года.

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