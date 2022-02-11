Канберра, 11 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Кажется, что в противостоянии Китаю у Австралии появился еще один союзник в лице Литвы, которая борется с торговыми санкциями из-за своей поддержки Тайваня. Выступая 11 февраля в Национальном пресс-клубе Австралии, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе своей поездки на континент отметил, что «тем, кто попытается уклониться от мирового порядка, придется заплатить высокую цену», передает телеканал Nine News.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

«Наш императив на данном этапе — защитить мир, в котором правят ранее одобренные правила, и укрепить его в меру наших возможностей … Уверен, что данный подход разделяют как литовцы, так и австралийцы», — сказал Ландсбергис.

Как пишут австралийские журналисты, борьба «между маленькой европейской страной и Пекином началась в прошлом году, когда литовское правительство разрешило Тайваню открыть торговое представительство в своей столице».

После введения Китаем ограничений на импорт для литовских товаров Евросоюз пообещал, что начнет разбирательство в ВТО.