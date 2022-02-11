Австралия обрела еще одного союзника в борьбе с Китаем — Nine News
Канберра, 11 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Кажется, что в противостоянии Китаю у Австралии появился еще один союзник в лице Литвы, которая борется с торговыми санкциями из-за своей поддержки Тайваня. Выступая 11 февраля в Национальном пресс-клубе Австралии, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе своей поездки на континент отметил, что «тем, кто попытается уклониться от мирового порядка, придется заплатить высокую цену», передает телеканал Nine News.
«Наш императив на данном этапе — защитить мир, в котором правят ранее одобренные правила, и укрепить его в меру наших возможностей … Уверен, что данный подход разделяют как литовцы, так и австралийцы», — сказал Ландсбергис.
Как пишут австралийские журналисты, борьба «между маленькой европейской страной и Пекином началась в прошлом году, когда литовское правительство разрешило Тайваню открыть торговое представительство в своей столице».
После введения Китаем ограничений на импорт для литовских товаров Евросоюз пообещал, что начнет разбирательство в ВТО.