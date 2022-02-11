Бухарест, 11 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Первая колонна американской военной техники прибыла на базу ВВС НАТО «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца на юге Румынии. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

(сс) U.S. Army. Sgt. Sarah D Williams Военная техника армии США

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Согласно официальной информации, указанный конвой состоит из 18 трейлеров, на которых закреплены БТР, бронемашины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

По некоторым данным, в составе колонны находятся современные системы ПВО.

Напомним, ранее официальный Бухарест одобрил соглашение с Вашингтоном о размещении дополнительного контингента Пентагона на румынской территории. В ближайшее время на военные объекты в Румынии прибудут до 2000 американских солдат и офицеров.