Москва, 11 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В приложении для мобильных телефонов «Метро Москвы» стала доступна новая услуга — покупка билетов на междугородние и международные автобусные рейсы, сообщается на портале мэра столицы.

61.mchs.gov.ru Автобус

По мнению властей Москвы, покупка билета на автобусные рейсы через приложение сэкономит время и поможет избежать посещения мест большого скопления людей в условиях распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Приложение «Междугородние автобусы» можно загрузить на смартфоны на базе iOS и Android. После оформления электронный билет появится в личном кабинете. Его нужно будет скачать, чтобы показать на автовокзале.

ИА REGNUM сообщало, в мобильное приложение «Метро Москвы» появилась возможность построить маршрут с учетом платформ Московских центральных диаметров (МЦД).

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